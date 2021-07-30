Мининфраструктуры инициировало снижение нормы отчислений морпортов в госбюджет до 30%

Об этом министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил в Facebook.



По словам Кубракова, в ближайшие пять лет на обновление критической инфраструктуры украинских портов, степень изношенности которой составляет 80%, необходимо около 17 млрд грн капитальных инвестиций. Он отметил, что портовая инфраструктура стран Евросоюза и стран-соседей дотируется государством, в то время как Украина годами отнимала в госбюджет средства, которые должны направляться на поддержку и развитие инфраструктуры.



"Поэтому мы инициировали смену дивидендной политики - снижение выплат от АМПУ и госстивидорив в госбюджет до уровня 30%. Сейчас - это 80% от прибыли после оплаты всех налогов", - написал министр.



Такие изменения, отметил он, позволят более чем на половину покрыть потребность в капитальных инвестициях, что даст толчок для развития международной торговли и экономики в целом. Кроме того, правительство использует различные сценарии взаимодействия с инвесторами, наиболее приоритетным из которых является концессия.



Так, по его словам, до конца года будет завершена передача в концессию госпредприятия "Стивидорная компания " Ольвия " и госпредприятия " Херсонский морской торговый порт ".



Кроме того, продолжается работа по разработке комплексных разрешений на строительство объектов портовой инфраструктуры и их обслуживания, что станет дополнительным стимулом для выхода инвесторов на украинский рынок.



Кубраков добавил, что до конца года будет проведен ряд мероприятий по модернизации госпредприятия "Морской торговый порт " Южный ", одновременно с завершением и электрификации железнодорожных путей на участке Черноморская - Береговая. Это значительно увеличит пропускную способность порта.



Сейчас также продолжается строительство 5,3 км автодороги, которая соединит М-28 Одесса - Южный с Одесским морским портом. Маршрут станет бесплатной альтернативой имеющегося, проходящего через территорию частной компании.



Также реализуются проекты развития портовой и железнодорожной инфраструктуры в портах Черноморск, Николаев, Мариуполь.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb