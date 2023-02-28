Минимум за 1,5 года. В Украине стоимость газа упала ниже 20 тыс. грн
Цены на природный газ на украинском рынке на торгах во вторник, 28 февраля, впервые за 1,5 года упали ниже 20 тыс. грн за тысячу кубометров
Об этом свидетельствуют котировки Natural gas ExPro, пишет ExPro Consulting.
ПАО "Укрнафта" на аукционе на "Украинской энергетической бирже" во вторник продала 10 млн куб м ресурса марта по цене 16 250 грн/тыс куб м (без НДС) или 19 500 грн/тыс куб м (с НДС).
Ресурс марта во вторник торговался по ценам 19 500 – 20 500 грн/тыс куб. м, то есть в среднем на 350 грн ниже, чем в понедельник.
Основной причиной понижения цен в ExPro называют профицит ресурса на рынке. В результате войны потребление газа в Украине заметно упало, поэтому спрос остается сдержанным. Также способствует сокращению объемов потребления газа теплая зима
Вместе с тем выход Укрнефти на рынок с продажей природного газа привел к увеличению предложения. Компания продает ресурс как для трейдеров, так и для конечных потребителей, например для Укрзализныци. Укрнефть, имея высокие запасы газа в хранилищах и потребность в средствах, активно продает ресурс, снижая цены.
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