Минимизация налогов: ГБР проверяет причастность Медведчука к ввозу топлива из РФ в Украину по заниженным ценам

Об этом передает пресс-служба ГБР.



"Работники Территориального управления ГБР Николаева проверяют информацию о поставках в Украину дизельного топлива из РФ по заниженным ценам структурами, приближенными к народному депутату Украины Виктору Медведчуку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в начале октября в один из терминалов Николаевского морского порта прибыло иностранное судно под флагом Панамы. Через несколько дней этот же терминал принял другое иностранное судно под флагом одной из стран ЕС.

По документам суда доставили в адрес украинского общества с ограниченной ответственностью, которое связывают с Медведчуком, нефтепродукты весом более 30 тысяч тонн каждое.

В ГБР заметили, что задекларированная поставщиками цена была почти вдвое меньше рыночной, что позволило дельцам минимизировать уплату обязательных таможенных платежей на миллионы гривен.

Также следствие установило, что эти суда за последний год заходили в порты России, и товар имеет российское происхождение.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением) следователи осмотрели задержанные суда и заявленный к растаможке товар и отобрали образцы топлива, чтобы проверить заявленное качество и соответствие кода Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности.

ГБР также проверяет возможную причастность должностных лиц к поставке дизеля по заниженным ценам.

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