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Минимальный приемлемый результат – России не будет на территории Украины: Кулеба рассказал, чего ждет от окончания войны

3 ноября, 2022 четверг
11:51
война с Россией Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что минимальным приемлемым результатом для окончания войны должен стать вывод войск РФ со всей территории Украины, включая Донбасс и Крым

Об этом он сказал в интервью изданию Сadenaser .

Он отметил, что Украина пытается реализовать многие другие элементы для окончания этой войны, однако необходимый минимум - полное отсутствие России в Украине.

На вопрос, входит ли в условия завершения войны освобождение Крыма, Кулеба ответил утвердительно и подчеркнул, что мир должен прекратить отделять Крым от других оккупированных территорий, ведь это тоже аннексированные земли Украины, и они всегда были украинскими. По его словам, стоит избавляться от российского нарратива об "особенности" этой территории, ведь это также часть Украины.

"Я думаю, что мы должны прекратить подчеркивать Крым, потому что Крым ничем не отличается от Донецка или Луганска. Это - часть Украины. Когда журналисты делают это ударение, говоря "включая Крым", они создают впечатление, будто Крым - это что-то действительно особое, к чему следует относиться иначе, но так быть не должно, потому что это просто другая часть территории Украины, и как бы ни относилась к этому Россия или какая-либо другая страна, мы не должны вмешиваться в этот нарратив, который говорит, что это особая территория, к которой нужно относиться по-другому", - говорит он.

Кулеба также отметил, что юридическое значение аннексии Донецка, Луганска, Крыма, Запорожья и Херсона равно нулю.

  • В понедельник, 31 октября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на утренние обстрелы россиянами энергетических объектов Украины и отметил, что массированные российские атаки по Украине – не "ответ", а желание убивать гражданских.

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Новости
Украина
Россия
Дмитрий Кулеба
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