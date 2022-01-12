Минимальную пенсию для людей старше 70 лет поднимут до 3 тыс. грн, - Шмыгаль

Об этом Шмигаль сказал на заседании правительства, передает Эспрессо.TV.



"В этом году ожидается увеличение (пенсии, - Ред.) в довольно много этапов, в частности, с марта предусматривается индексация пенсий, в том числе работающим пенсионерам", - сказал Шмыгаль.



В 2022 году ожидаются следующие изменения:

минимальная пенсионная выплата для людей от 70 лет со стажем 30-35 лет будет 3 тыс. грн;

программа доплат к пенсии будет расширена на лиц, которым исполнилось 70 лет;

будут осуществлены перерасчеты для ликвидаторов аварии на ЧАЭС с инвалидностью;

продолжится повышение пенсий для 65-летних из-за роста минимальной зарплаты.

Как сообщалось ранее, в январе 2022 года началась выплата повышенных пенсий для нетрудоспособных семей погибших защитников Украины и участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Шмыгаль отметил, что правительство ставит своей целью на год продолжить политику по повышению уровня пенсионного обеспечения для разных категорий лиц, ведь это "вопрос, который больше всего беспокоит украинцев".