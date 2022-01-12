Минимальную пенсию для людей старше 70 лет поднимут до 3 тыс. грн, - Шмыгаль
В среду, 12 января, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что минимальная пенсионная выплата для людей старше 70 лет со стажем 30-35 лет поднимется до 3 тыс. грн
Об этом Шмигаль сказал на заседании правительства, передает Эспрессо.TV.
"В этом году ожидается увеличение (пенсии, - Ред.) в довольно много этапов, в частности, с марта предусматривается индексация пенсий, в том числе работающим пенсионерам", - сказал Шмыгаль.
В 2022 году ожидаются следующие изменения:
- минимальная пенсионная выплата для людей от 70 лет со стажем 30-35 лет будет 3 тыс. грн;
- программа доплат к пенсии будет расширена на лиц, которым исполнилось 70 лет;
- будут осуществлены перерасчеты для ликвидаторов аварии на ЧАЭС с инвалидностью;
- продолжится повышение пенсий для 65-летних из-за роста минимальной зарплаты.
Шмыгаль отметил, что правительство ставит своей целью на год продолжить политику по повышению уровня пенсионного обеспечения для разных категорий лиц, ведь это "вопрос, который больше всего беспокоит украинцев".
- Как сообщалось ранее, в январе 2022 года началась выплата повышенных пенсий для нетрудоспособных семей погибших защитников Украины и участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
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