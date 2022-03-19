Минимальной "программой" захвата для россиян был и остается выход к административным границам "Л/ДНР" - советник министра МВД
Вадим Денисенко подчеркнул, что для оккупантов главный вопрос заключается в Мариуполе и Северодонецке
"Еще одна их важная задача – создание сухопутного коридора по Азовскому морю, которое, по их мнению, должно стать исключительно российским внутренним озером", – добавил он в эфире Espreso.TV.
Денисенко также отметил: "То, что мы отвоевали Николаевский путь – это очень важная для нас победа. Этот путь является одним из ключевых для дальнейшего теоретического наступления на Одессу и Кривой Рог. Одессу невозможно взять чисто с моря, особенно теми силами, которые сегодня есть у россиян".
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Кроме того, он убежден, что уничтожение Мариуполя и Харькова – это личное указание Путина, средневековая позиция современного Тамерлана: "если город не капитулирует, мы должны его уничтожать".
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