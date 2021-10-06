Минимальная пенсия с 1 декабря вырастет до 2,6 тыс. грн: правительство увеличило расходы Пенсионного фонда на 18 млрд грн
Кабинет министров увеличил доходную и расходную части Пенсионного фонда на 18 млрд грн для планового повышения минимальных пенсий с 1 декабря
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в Telegram.
"Правительство увеличило доходную и расходную части Пенсионного фонда Украины на более чем 18 млрд гривен, что позволит планово повысить пенсии с 1 декабря. Повышение произойдет в связи с ростом минимальной заработной платы до 6500 грн", - написал Шмыгаль.
Так, по его словам, с 1 декабря размер минимальной пенсии составит 2,6 тыс. грн.
Премьер отметил, что это повышение является частью комплексного плана по повышению социальных стандартов для украинцев.
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