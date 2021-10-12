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Минимальная пенсия для родных погибших участников АТО/ООС с 2022 года вырастет до 7,8 тыс. грн
Кабинет министров повысил пенсию для родных погибших участников АТО/ООС до 7800 грн с 1 января 2022 года
Об этом сообщает Правительственный портал.
Согласно сообщению, правительство поддержало решение об установлении с 1 января 2022 года минимальной пенсионной выплаты на уровне не менее 7800 грн каждому из нетрудоспособных родителей, жене (мужа) защитников, погибших в зоне проведения АТО / ООС.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, повышенную помощь со следующего года получат более 2 тыс. человек, чьи родные погибли, защищая Украину. Адресная помощь будет предоставляться независимо от того, уже получают такие выплаты другие члены семьи.
Согласно сообщению, правительство поддержало решение об установлении с 1 января 2022 года минимальной пенсионной выплаты на уровне не менее 7800 грн каждому из нетрудоспособных родителей, жене (мужа) защитников, погибших в зоне проведения АТО / ООС.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, повышенную помощь со следующего года получат более 2 тыс. человек, чьи родные погибли, защищая Украину. Адресная помощь будет предоставляться независимо от того, уже получают такие выплаты другие члены семьи.
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