Минифраструктуры подписало меморандум с катарским инвестором для развития гостиничной и туристической сфер

Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины .



Меморандум призван привлечь инвестиции, развитие туристической и гостиничной инфраструктуры. В частности, речь идет о модернизации ГП «Отель «Украина».



"В следующем году туристическая отрасль получит рекордные расходы как для развития инфраструктуры, так и для продвижения Украины в мире. Создание льготных условий для предпринимателей в отрасли и привлечение иностранных инвесторов – логический шаг для повышения эффективности государственных инвестиций. Наши партнеры из Катара имеют успешный опыт масштабных проектов в гостиничном бизнесе в разных уголках мира.Киев заслуживает гостиничных комплексов мирового уровня.Также сегодня было договорено о создании Университета гостеприимства.Совместно с инвесторами мы создадим условия не только для развития инфраструктуры, но и человеческого капитала.Новое образовательное учреждение должно стать частью "Президентского университета", ведь речь идет об инновационных подходах и привлечении наилучшего мирового опыта", - пояснил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.



Направлениями сотрудничества министерства с катарским инвестором является реализация совместных проектов в области туризма; обмен опытом по развитию гостиничного бизнеса; разработка концепции и перспективных планов развития гостиницы. Также запланировано переоборудование гостиницы "Украина".



Меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании, согласно которому в Украине должны открыть Университет гостеприимства, подписали Государственное агентство развития туризма и Международная образовательная компания Al Rayyan WLL. В учебном заведении планируется привлечение современных методик обучения, использование цифровых инструментов и имплементация успешного международного опыта в области гостеприимства.



"В настоящее время в Украине насчитывается 120 высших учебных заведений, которые готовят бакалавров по специальности 242 Туризм и 75 заведений, которые готовят по специальности 241 Гостинично-ресторанный бизнес. Всего в 2021 году эти заведения выпустили около 2,5 тысяч работников по специальности туризм и 2 5 тысяч по специальности гостинично-ресторанное дело, однако мы понимаем, что на сегодняшний день отрасль нуждается в изменении подходов и адаптации учебных программ и квалификационных стандартов к реалиям сегодняшнего дня и требованиям рынка. туристической отрасли, что будет способствовать увеличению количества квалифицированных работников и даст мощный толчок для развития туризма в целом", - рассказала глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив.

Al Rayyan Tourism Investment Co. WLL (ARTIC) – одна из ведущих мировых международных гостиничных групп. Она входит в холдинг Al Faisal, головной офис которого находится в Катаре. Текущий инвестиционный портфель компании включает более 34 известных и знаковых объектов в центре города и курортных местах на Ближнем Востоке и Северной Африке, Европе и Северной Америке. В числе проектов ARTIC: The St. Regis Washington (США), Aleph Rome Hotel Curio Collection by Hilton (Италия), Radisson Blu Aqua Hotel Chicago (США), City Centre Rotana Doha (Катар) и т.д.

Напомним, 31 мая президент Владимир Зеленский анонсировал создание в Украине нового университета под своим патронатом , частью которого станет Университет гостеприимства.

16 июня Кабмин одобрил концепцию университета.