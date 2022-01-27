Миниатюрную конюшню с граффити Бэнкси продали за более чем £1 млн
На аукционе в Великобритании, в городе Ньюкасле, за более чем £1 млн продали крошечную конюшню с граффити британского художника Бэнкси
Об этом сообщает BBC.
Как передает издание, конюшню продали менее чем через две минуты после начала аукциона. Ее приобрел неизвестный покупатель по телефону за £800 тыс. Однако дополнительная комиссия и гонорар художнику увеличили сумму до более £1 млн.
До аукциона маленькая конюшня находилась в одном из селений графства Норфолк. На ней Бэнкси сделал граффити с изображением грызуна и подписью Go Big Or Go Home (Все или ничего).
Лишь после подтверждения подлинности работы художника конюшню выставили на аукцион. После продажи один из ее владельцев заявил: "Бэнкси спас нам жизнь".
- Напомним, в октябре 2021 года наполовину изрезанную картину Бэнкси "Любовь в мусорнике" продали на аукционе Sotheby's за более чем $25 млн.
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