Миниатюрную конюшню с граффити Бэнкси продали за более чем £1 млн

Об этом сообщает BBC.

Как передает издание, конюшню продали менее чем через две минуты после начала аукциона. Ее приобрел неизвестный покупатель по телефону за £800 тыс. Однако дополнительная комиссия и гонорар художнику увеличили сумму до более £1 млн.

До аукциона маленькая конюшня находилась в одном из селений графства Норфолк. На ней Бэнкси сделал граффити с изображением грызуна и подписью Go Big Or Go Home (Все или ничего).



Лишь после подтверждения подлинности работы художника конюшню выставили на аукцион. После продажи один из ее владельцев заявил: "Бэнкси спас нам жизнь".