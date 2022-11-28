Об этом сообщила первая леди Елена Зеленская в телеграмме .

Иона отметила, что это первый случай в истории Малой Академии наук Украины. Возможность отправить свои работы в космос получили две команды победителей всеукраинского конкурса - учащиеся Харьковской гимназии 47 и Ришельевского лицея из Одессы.

По словам Зеленской, за отлетом ракеты участники наблюдали вживую – на мысе Канаверал космического центра NASA. Также первая леди рассказала, какие трудности испытали участники, чтобы вопреки войне завершить свои проекты.

"И чрезвычайно показательная деталь: гимназию в Харькове уничтожила российская ракета. Но учитель забрал эксперимент из разрушенного класса, и ученики все равно завершили проект, чтобы он отвечал требованиям НАСА!", - пишет Елена Зеленская.

27 ноября корабль SpaceX Dragon с 3,5 т груза добрался до Международной космической станции. В МКС направлялись продукты, разное оборудование для проведения научных экспериментов и новые солнечные батареи.

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