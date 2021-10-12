Минфин завершил тестирование таможенников: половина чиновников имеет успешный результат

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.



Согласно сообщению, экспериментальный проект по тестированию должностных лиц таможенных органов по вопросам квалификации и благонадежности закончен. Всего в нем приняли участие 9441 должностное лицо, или 97% от общего количества таможенников в Украине.



В пресс-службе напомнили, что в рамках тестирования таможенники должны были пройти три уровня: на знание таможенного и антикоррупционного законодательства, на общие способности (абстрактное, числовое и вербальное мышление), а также на благонадежность.



"Следует отметить, что должностные лица таможенных органов продемонстрировали достаточный уровень знаний и способностей к качественному выполнению служебных обязанностей", - говорится в сообщении.



Так, по итогам тестирования, больше половины участников получила успешные результаты. Что касается остальных, планируется осуществление тщательного контроля служебной деятельности и проведение учебных мероприятий в рамках обновленной системы повышения квалификации.



В то же время в пресс-службе сообщили, что более ста чиновников не сдали тестирование успешно. По ним планируются соответствующие кадровые решения, в частности расторжение контрактов и увольнение из таможенных органов.

Напомним, 20 апреля в Украине началось тестирование сотрудников Государственной таможенной службы на благонадежность.