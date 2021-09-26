Минфин заверил Минобороны в готовности погасить задолженности перед военными, - главком ВСУ Залужный
В Министерстве финансов Украины пообещали, что в ближайшее время погасят все задолженности перед военными. Речь идет о единовременных выплатах
Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный, передает Еспресо.TV.
По его словам, на прошлой неделе министр обороны Андрей Таран проводил совещание по этому поводу.
"Государство в лице Минфина заверило Минобороны о том, что все будет выплачено", сказал Залужный в интервью Радио Свобода.
"По той информации, которая у меня есть, (выплаты - ред.) приостановлены были опять же в связи с тем, что выделили средств меньше. Их просто было меньше выделено. Денег было заложено меньше первоначально в бюджете, поэтому их получали меньше. Речь идет о единовременных выплатах, действительно являющихся обязательными. Мы закрыли июнь оздоровительными. Ну не мы, а Минобороны заплатило людям деньги, тем, которые уже до июня месяца в отпусках побывали, июнь включительно. Стали выплачивать. Деньги теперь пошли на оплату июля месяца", - пояснил главком ВСУ.
Ранее сообщалось, что, по информации Офиса омбудсмена Украины, Министерство обороны задолжало украинским военнослужащим 1 млрд 465 млн 800 тыс. гривен.
Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал данную информацию неправдивой, хотя при этом он сам же и подтвердил, что "текущая задолженность" все же существует.
Новость дополняется
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.58
Покупка 26.58Продажа 26.83
-
EUR
Покупка 31.06Продажа 31.46
- Актуальное
- Важное