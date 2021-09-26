Минфин заверил Минобороны в готовности погасить задолженности перед военными, - главком ВСУ Залужный

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный, передает Еспресо.TV.



По его словам, на прошлой неделе министр обороны Андрей Таран проводил совещание по этому поводу.



"Государство в лице Минфина заверило Минобороны о том, что все будет выплачено", сказал Залужный в интервью Радио Свобода.



"По той информации, которая у меня есть, (выплаты - ред.) приостановлены были опять же в связи с тем, что выделили средств меньше. Их просто было меньше выделено. Денег было заложено меньше первоначально в бюджете, поэтому их получали меньше. Речь идет о единовременных выплатах, действительно являющихся обязательными. Мы закрыли июнь оздоровительными. Ну не мы, а Минобороны заплатило людям деньги, тем, которые уже до июня месяца в отпусках побывали, июнь включительно. Стали выплачивать. Деньги теперь пошли на оплату июля месяца", - пояснил главком ВСУ.



Ранее сообщалось, что, по информации Офиса омбудсмена Украины, Министерство обороны задолжало украинским военнослужащим 1 млрд 465 млн 800 тыс. гривен.



Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал данную информацию неправдивой, хотя при этом он сам же и подтвердил, что "текущая задолженность" все же существует.







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