Об этом в эфире Еспресо сказал экономист Илья Несходовский.

"По-моему, мы получили принципиальное согласие МВФ о сотрудничестве. Мы создали бюджет, чтобы показать потребность в средствах. Это первый бюджет без изменений в Налоговый кодекс. Потенциал роста экономики больше, чем 4,3% как прописано, потому что многие могут восстановить свою деятельность через полгода после завершения военных действий", - считает он.

По мнению экономиста, Минфин производил расчет по самому худшему сценарию - мы продолжаем боевые действия и должны полноценно финансировать армию ежемесячно в течение всего следующего года.

"Это и было заложено в бюджете. Минфин не заложил бы такой дефицит, если бы не было предварительного согласования с международными партнерами. Шмыгаль заявлял, что в течение года будут пересматриваться параметры бюджета с учетом боевых действий, потребностей в социальной помощи. Я думаю, в следующем году мы увидим много разных изменений в бюджете. Думаю, в ближайшее время будет долг МВФ и нам выделят на следующий год $30 млрд, но думаю, что эта помощь продлится еще несколько лет", - подытожил Несходовский.