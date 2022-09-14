Минфин заложил в проект госбюджета, что война продлится весь 2023 год, - экономист Несходовский
Министерство финансов Украины заложило в государственный бюджет на 2023 год самый плохой вариант развития событий - боевые действия будут продолжаться весь год
Об этом в эфире Еспресо сказал экономист Илья Несходовский.
"По-моему, мы получили принципиальное согласие МВФ о сотрудничестве. Мы создали бюджет, чтобы показать потребность в средствах. Это первый бюджет без изменений в Налоговый кодекс. Потенциал роста экономики больше, чем 4,3% как прописано, потому что многие могут восстановить свою деятельность через полгода после завершения военных действий", - считает он.
По мнению экономиста, Минфин производил расчет по самому худшему сценарию - мы продолжаем боевые действия и должны полноценно финансировать армию ежемесячно в течение всего следующего года.
"Это и было заложено в бюджете. Минфин не заложил бы такой дефицит, если бы не было предварительного согласования с международными партнерами. Шмыгаль заявлял, что в течение года будут пересматриваться параметры бюджета с учетом боевых действий, потребностей в социальной помощи. Я думаю, в следующем году мы увидим много разных изменений в бюджете. Думаю, в ближайшее время будет долг МВФ и нам выделят на следующий год $30 млрд, но думаю, что эта помощь продлится еще несколько лет", - подытожил Несходовский.
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