Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов, пишет Интерфакс-Украина.

Минфин на аукционе 12 июля впервые поднял ставки доходности военных облигаций, а именно – по долларовым бумагам.

Хотя трехмесячные облигации министерство предлагало по-прежнему под 3% годовых, доходность облигаций в долларах на полгода выросла с 3,5% до 4%, на год – с 3,7% до 4,5%.

Такой шаг позволил привлечь от долларовых облигаций $330,5 млн, больше было продано полугодовых бумаг.

При этом доходность гривневых военных облигаций осталась неизменной, из-за чего объем их продаж остался низким – 143,5 млн грн.

Напомним, Минфин отказывался повышать доходность военных облигаций, невзирая на стремительное повышение учетной ставки НБУ и ожидания инвесторов.

Нацбанк 2 июня изменил оборотную ставку впервые со времен полномасштабного вторжения России.

В Украине запустили первый токен, обеспеченный военными облигациями, минимальная инвестиция – 100 грн.

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