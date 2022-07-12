Минфин впервые повысил ставки доходности по военным облигациям
Министерство финансов на аукционе 12 июля повысило доходность по военным облигациям в долларах до 4-4,5%, в то время как доходность гривневых облигаций осталась без изменений
Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов, пишет Интерфакс-Украина.
Минфин на аукционе 12 июля впервые поднял ставки доходности военных облигаций, а именно – по долларовым бумагам.
Хотя трехмесячные облигации министерство предлагало по-прежнему под 3% годовых, доходность облигаций в долларах на полгода выросла с 3,5% до 4%, на год – с 3,7% до 4,5%.
Такой шаг позволил привлечь от долларовых облигаций $330,5 млн, больше было продано полугодовых бумаг.
При этом доходность гривневых военных облигаций осталась неизменной, из-за чего объем их продаж остался низким – 143,5 млн грн.
- Напомним, Минфин отказывался повышать доходность военных облигаций, невзирая на стремительное повышение учетной ставки НБУ и ожидания инвесторов.
- Нацбанк 2 июня изменил оборотную ставку впервые со времен полномасштабного вторжения России.
- В Украине запустили первый токен, обеспеченный военными облигациями, минимальная инвестиция – 100 грн.
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