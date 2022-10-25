Минфин во вторник продал военных облигаций более чем на 1,5 млрд грн

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

От размещения 6-месячных облигаций под 12% привлекли 12 млн грн. 12-месячные ОВГЗ под 14% разместили на 13 млн грн. Облигации со сроком погашения 18 месяцев разместили на 995 млн грн.

Кроме того, от размещения облигаций в долларах со сроком погашения в 1 год под 4,5% Минфин привлек 14,4 млн дол.

"Начиная с 24 февраля 2022 года, более 150 тыс. граждан стали инвесторами в военные облигации", - отметили в ведомстве.

Глава Минцифры Михаил Федоров добавил, что 70 тысяч военных облигаций купили украинцы в Дии. Это почти 70 миллионов гривен, работающих на победу Украины.

Он отметил, что сейчас в приложении доступны облигации Херсон, Мелитополь, Горловка, Донецк, Севастополь и Мариуполь.

"Покупая военные облигации в Дии, вы не платите комиссию за платеж, налог с полученного дохода и дополнительную комиссию продавцу. Помогаете поддержать экономику страны, а затем получаете до 16% гарантированной прибыли", - говорится в сообщении Федорова в телеграммах.

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