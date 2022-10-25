Минфин во вторник продал военных облигаций более чем на 1,5 млрд грн
Правительство на аукционе во вторник, 25 октября, разместило военные облигации на сумму более 1,55 млрд грн
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
От размещения 6-месячных облигаций под 12% привлекли 12 млн грн. 12-месячные ОВГЗ под 14% разместили на 13 млн грн. Облигации со сроком погашения 18 месяцев разместили на 995 млн грн.
Кроме того, от размещения облигаций в долларах со сроком погашения в 1 год под 4,5% Минфин привлек 14,4 млн дол.
"Начиная с 24 февраля 2022 года, более 150 тыс. граждан стали инвесторами в военные облигации", - отметили в ведомстве.
Глава Минцифры Михаил Федоров добавил, что 70 тысяч военных облигаций купили украинцы в Дии. Это почти 70 миллионов гривен, работающих на победу Украины.
Он отметил, что сейчас в приложении доступны облигации Херсон, Мелитополь, Горловка, Донецк, Севастополь и Мариуполь.
"Покупая военные облигации в Дии, вы не платите комиссию за платеж, налог с полученного дохода и дополнительную комиссию продавцу. Помогаете поддержать экономику страны, а затем получаете до 16% гарантированной прибыли", - говорится в сообщении Федорова в телеграммах.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.63
Покупка 39.63Продажа 40.45
-
EUR
Покупка 38.25Продажа 39.33
- Актуальное
- Важное