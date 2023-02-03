Минфин США ввел санкции против руководства иранской компании – производителя беспилотников

Об этом сообщило издание CNN .

Стало известно, что компания-производитель Paravar Pars уже находилась под санкциями в США и Европейском Союзе за производство беспилотников для аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции Ирана.

Отмечается, что в пятницу, 3 февраля, Министерство финансов США ввело санкции против Совета директоров компании.

Ведомство также идентифицировало два иранских судна. IRIS MAKRAN, "нефтяной танкер, который был переоборудован для военно-морских операций", но все еще имеет возможность запускать беспилотные летательные аппараты (БПЛА), "в настоящее время совершает международный рейс", согласно сообщению Минфина. В ведомстве отметили, что танкер сопровождает военный фрегат IRIS DENA (DENA).

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"Иранские предприятия продолжают производить БПЛА для КСИР и вооруженных сил Ирана. В более широком смысле, Иран поставляет БПЛА для боевых операций России с целью нанесения ударов по объектам критической инфраструктуры в Украине", - говорится в заявлении замминистра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайана Нельсона.