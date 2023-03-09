Минфин США ввел санкции против китайских компаний, поставлявших детали для иранских дронов
9 марта министерство финансов США ввело санкционные ограничения против китайских компаний, поставлявших детали для иранских дронов
Об этом информирует пресс-служба.
"Сегодня управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США назначает сеть из пяти компаний и одного физического лица для поддержки усилий по закупке беспилотных летательных аппаратов Ирана", - говорится в заявлении минфина.
Сообщается, что базирующаяся в Китае сеть отвечает за продажу и отгрузку тысяч компонентов, включая те, которые могут быть использованы для БПЛА Shahed-136 авиастроительной промышленной компании (HESA), подконтрольной министерству обороны и логистике вооруженных сил Ирана. Страна использовала их для атаки на нефтяные танкеры и экспортировала в Россию для войны в Украине.
Также компания оказывала поддержку Иранскому корпусу стражей исламской революции.
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"Иран напрямую причастен к жертвам среди гражданского населения в результате использования Россией иранских БПЛА в Украине. Соединенные Штаты продолжат нацеливаться на глобальные иранские сети закупок, которые поставляют России смертоносные БПЛА для использования в ее незаконной войне в Украине", - заявил замминистра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Нельсон.
Koto Machinery китайская компания использовала свою бизнес-инфраструктуру для облегчения продажи и отгрузки аэрокосмических компонентов, включая легкие авиационные двигатели, применяемые для иранских БПЛА серии Shahed, до HESA в Иране. Чтобы скрыть свою деятельность, Koto Machinery использовала гонконгскую фронтовую компанию Raven International Trade Limited ( Raven ), чтобы облегчить транзакции на миллионы долларов для аэрокосмических компонентов.
Китайская компания Guilin Alpha Rubber & Plastics Technology Co., Ltd (Guilin Alpha ) способствовала продаже и отгрузке тысяч компонентов более чем на миллион долларов до HESA в Иране.
Компания S&C Trade PTY Co., Ltd (S&C Trade), ее китайская сотрудница Юн Ся Юань и компания Shenzhen Caspro Technology Co., Ltd (Caspro), способствовали продаже и отгрузке тысяч элементов на сотни тысяч долларов для применения неподвижных крыльев, вертолетных аппаратов и БПЛА в Иране .
Koto Machinery, Raven, Guilin Alpha, S&C Trade и Caspro подпадают под санкции за то, что предоставили или пытались оказать финансовую, материальную, технологическую или иную поддержку, товары или услуги HESA.
Заблокированы счета, собственность и транзакции с компаниями из утвержденного списка.
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