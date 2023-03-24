Минфин США расширил санкции в отношении Беларуси: в список добавили самолет Лукашенко, 3 юридических лица и 9 физических
Министерство финансов США расширило санкции в отношении Беларуси: применены ограничения против трех юридических и девяти физических лиц и самолета Александра Лукашенко
Об этом говорится на сайте министерства финансов США.
Американский минфин ввел санкции против Белорусского автомобильного завода, Минского автомобильного завода и ЦИК РБ.
В частности, под ограничения попали директор БелАЗа Сергей Никифорович, руководитель МАЗа Валерий Иванкович и семь членов ЦИК Беларуси. Также санкции введены против самолета, которым пользуется самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.
"Лукашенко имеет эксклюзивный доступ к EW-001PA и другим роскошным самолетам и использует их для личных поездок. Кроме того, Лукашенко использовал EW-001PA со своей семьей и другими членами своего окружения для международных поездок", - пояснили в учреждении.
"Авторитарный режим Лукашенко полагается на государственные предприятия и ключевые должностные лица для получения значительных доходов, позволяющих осуществлять репрессивные действия против белорусского народа", - заявил заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон.
- Напомним, чиновники США и ЕС провели встречу с руководителями компаний отрасли по введению эффективных ограничений против алмазной индустрии РФ.
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