Об этом говорится на сайте министерства финансов США.

Американский минфин ввел санкции против Белорусского автомобильного завода, Минского автомобильного завода и ЦИК РБ.

В частности, под ограничения попали директор БелАЗа Сергей Никифорович, руководитель МАЗа Валерий Иванкович и семь членов ЦИК Беларуси. Также санкции введены против самолета, которым пользуется самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Лукашенко имеет эксклюзивный доступ к EW-001PA и другим роскошным самолетам и использует их для личных поездок. Кроме того, Лукашенко использовал EW-001PA со своей семьей и другими членами своего окружения для международных поездок", - пояснили в учреждении.

"Авторитарный режим Лукашенко полагается на государственные предприятия и ключевые должностные лица для получения значительных доходов, позволяющих осуществлять репрессивные действия против белорусского народа", - заявил заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон.