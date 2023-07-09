Минфин США предостерег Китай от оказания России помощи в войне против Украины
Министерство финансов США предостерегло Китай от предоставления России материальной поддержки в войне против Украины и помощи в уклонении от санкций
Об этом заявила министерша финансов США Джанет Йеллен на пресс-конференции в Пекине.
Так, во время встречи с официальными лицами Китая она обсудила среди прочего и полномасштабную войну России против Украины.
"Я также отметила важность прекращения жестокой и незаконной войны России против Украины", - сказала Еллен.
Она подчеркнула, что США продолжают следить за внутренней ситуацией в РФ. Также, по словам министерши, поддержка Украины со стороны Штатов будет оставаться неизменной.
"И я сообщила, что важно, чтобы китайские фирмы избегали предоставления России материальной поддержки или помощи в уклонении от санкций", – добавила Еллен.
- Министр финансов США Джанет Йеллен 6 июля прибыла с официальным четырехдневным визитом в Китай для налаживания связей между экономиками стран.
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