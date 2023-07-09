Минфин США предостерег Китай от оказания России помощи в войне против Украины

Об этом заявила министерша финансов США Джанет Йеллен на пресс-конференции в Пекине.

Так, во время встречи с официальными лицами Китая она обсудила среди прочего и полномасштабную войну России против Украины.

"Я также отметила важность прекращения жестокой и незаконной войны России против Украины", - сказала Еллен.

Она подчеркнула, что США продолжают следить за внутренней ситуацией в РФ. Также, по словам министерши, поддержка Украины со стороны Штатов будет оставаться неизменной.

"И я сообщила, что важно, чтобы китайские фирмы избегали предоставления России материальной поддержки или помощи в уклонении от санкций", – добавила Еллен.