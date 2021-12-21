Минфин разместил облигации внутреннего займа на 20,5 млрд грн

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Минфина.



"Срок обращения предлагаемых государственных облигаций в гривне – 3 месяца, 6 месяцев, 1 год, 1,5 года, 2 года, 2,4 года, 2,5 года, 3 года и 6 лет. Срок обращения облигаций предложенных в долларах США составляет 1 год. Наибольший спрос среди гривневых инструментов сосредоточен на 2-летних бумагах", - отметили в министерстве.



От размещения гривневых облигаций в госбюджет удалось привлечь более 12 млрд. грн.



"Средневзвешенная доходность 3-месячных ОВГЗ составила 10,50%, 6-месячных – 10,80%, 1-летних ОВГЗ – 11,88%, 1,5-летних – 11,88%, 2-летних – 12,78 %, 2,4-летних – 12,85%, 2,5-летних – 12,9%, 3-летних – 12,88%, а 6-летних – 13,25%”, – рассказали в Минфине.



Размещение ОВГЗ в иностранной валюте позволило привлечь еще $307,5 млн. Средневзвешенная ставка доходности по ОВГЗ в долларах США составляет 3,7%.





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