Минфин рассчитывает удержать инфляцию в Украине в пределах 10%

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

"Есть надежда, что удастся удержать инфляцию в рамках 10%, не превышая 10%", - цитирует агентство слова министра финансов Сергея Марченко.



Комментируя ухудшение ожиданий ряда инвестиционных банков по росту экономики Украины, министр отметил, что эти прогнозы базируются на показателях роста ВВП во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Пока сложно оценивать конец года, так как основные капитальные инвестиции и расходы планируются на третий-четвертый квартал", - сказал Марченко.

По его словам, ситуация будет улучшаться, о чем свидетельствует постоянный рост розничного товарооборота, а также потенциал роста строительной отрасли.



"Мы до конца года ожидаем стабильную ситуацию и по госфинансам, и в экономике, без резких шоков. Я думаю, что 4% ВВП роста в этом году у нас будет", - подытожил Марченко.

Напомним, инфляция по итогам июля 2021 года в Украине возросла до 10,2% в годовом измерении, тогда как в июне этот показатель был на уровне 9,5%. В то же время, Национальный банк Украины ожидает, что по итогам третьего квартала инфляция достигнет пика этого года на уровне 11,2%.