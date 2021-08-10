Минфин работает над обновлением программы доступных кредитов "5-7-9", - Марченко

Об этом министр финансов Сергей Марченко сообщил в Facebook.



"Во многих странах Европы антикризисные меры продлены до конца 2021 года. Мы работаем, чтобы обновить программу и поддержать бизнес, который в этом нуждается", - написал Марченко.



По его словам, за время действия программы было заключено 21,5 тыс. сделок, а также сохранено 172 тыс. рабочих мест и создано 19 тыс. новых.



"Программа 5-7-9% уравновесила ценовое предложение на банковском рынке, создала одинаковые ценовые условия для всех.

Это позволило всем банкам Украины предложить своим клиентам в условиях коронакризиса приемлемые условия финансирования и реструктуризации задолженности и сохранить клиентскую базу без значительного негативного влияния на прибыльность операционной деятельности", - подчеркнул министр, отметив, что правительство использовало тот же инструментарий и подходы, как и в подавляющем большинстве стран Евросоюза.



Он добавил, что программа повысила платежную дисциплину предпринимателей в условиях кризиса. По результатам 2020 года предприниматели, которые приняли участие в программе, увеличили объем отчислений в госбюджет по налогу на прибыль на 19%, а по ЕСВ - на 18%.

