Минфин провел первую встречу с главой миссии МВФ в Украине

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.



Согласно сообщению, министр финансов Сергей Марченко и его заместители Денис Улютин и Юрий Драганчук провели первую встречу с главой виртуальной миссии МВФ в Украине Иванной Голлар.



"Стороны обсудили прогресс в выполнении структурных "маяков" в рамках Программы сотрудничества и вопросы, которые еще остались, в частности, обеспечение независимости Национального банка и антикоррупционных органов", - говорится в сообщении.



Марченко со своей стороны приветствовал начало работы миссии МВФ для продолжения дискуссии с целью осуществления первого пересмотра программы.



"Фонд является одним из ключевых партнеров Украины для восстановления экономики страны и обеспечения макроэкономической стабильности. В течение года мы много сотрудничали для достижения положительного результата. Надеюсь, что во время этой миссии мы сможем быстрее решить вопросы, которые еще остались на повестке дня", - цитирует пресс-служба слова Марченко.



Стороны также обсудили важность принятия Верховной Радой "ресурсного" законопроекта №5600.



В пресс-службе отметили, что миссия продолжит свою работу в течение следующих недель. Представители Фонда проведут ряд встреч с органами исполнительной власти Украины для оценки достижения целей Программы. В то же время будут сформированы дальнейшие шаги для обеспечения устойчивого роста украинской экономики, внедрения структурных реформ и преодоления последствий коронавирусной кризиса.



По результатам работы миссии ожидается подготовка документов для первого просмотра общей stand-by и рассмотрения Советом директоров МВФ.

Напомним, МВФ в июне 2020 года утвердил для Киева программу stand-by общим объемом около $ 5 млрд с выплатой первого транша финансирования в размере $ 2,1 млрд. Было запланировано четыре просмотра выполнения условий программы для выделения следующих траншей. Однако этот график был нарушен, а финансирование - приостановлено из-за невыполнения Украиной ряда обязательств.

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко сообщил, что сумма второго транша по программе stand-by может быть выше запланированных $ 700 млн за счет объединения, однако этот вопрос будет обсуждаться с миссией Фонда.

Виртуальная миссия МВФ 21 сентября начала работу в Украине.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb