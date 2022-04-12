Минфин прогнозирует рост дефицита госбюджета Украины как минимум вдвое в апреле-мае и просит у мира финансовой поддержки

Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал в интервью Financial Times , пишет "Интерфакс-Украина".



Министерство финансов ожидает увеличения дефицита государственного бюджета Украины с $2,7 млрд в марте до ежемесячных $5-7 млрд в апреле и мае.



"Мы находимся в состоянии сильного стресса, в самом худшем состоянии. Это вопрос выживания нашей страны", – сказал министр.

"Если вы хотите, чтобы мы продолжали бороться в этой войне, чтобы выиграли эту войну... помогите нам", - подчеркнул он.

Оценка инфраструктурных потерь из-за войны выросла до $270 млрд, тогда как в конце марта премьер-министр называл цифру в $120 млрд.



Более 7 тыс. жилых домов разрушены или повреждены.



Около 30% украинских предприятий перестали работать полностью, 45% функционируют отчасти. Потребление электроэнергии упало на 35%.



Кабинет министров сократил расходы более чем на $6 млрд, но в нынешней ситуации этого мало и расходы все равно сильно превышают доходы, составляющие чуть больше половины довоенного уровня.



"Мы можем сократить некоторые расходы, но это не может покрыть дефицит", – подчеркнул министр.

Напомним, Всемирный банк прогнозирует , что в результате ВВП Украины в 2022 году сократится на 45,1%.

Минэкономики ранее сообщало , что падение валового внутреннего продукта Украины в результате войны в первом квартале 2022 года прогнозируется на уровне 16%. В целом, за год экономика может сократиться на 40%.

Война нанесла Украине инфраструктурный ущерб более чем на $80 млрд, оценивают в Киевской школе экономики.



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