Минфин продал ОВГЗ почти на 7,8 млрд грн

Об этом передает пресс-служба Минфина.

Инвесторам предложили 5 выпусков ценных бумаг в национальной валюте и один выпуск в иностранной валюте.

Срок обращения предлагаемых государственных облигаций в гривне - 1 год, 1,5 года, 2 года, 3 года и 5 лет. Срок обращения облигаций, предлагаемых в евро, составил 1 год.

"От размещения государственных ценных бумаг в национальной валюте в государственный бюджет было привлечено 7,5 млрд гривен.

Наибольший спрос был сосредоточен на 2-летних ОВГЗ, от размещения которых в государственный бюджет было привлечено 5,4 млрд грн ", - говорится в сообщении.

При этом средневзвешенные ставки по ОВГЗ остались неизменными. Средневзвешенная доходность 1-летних ОВГЗ составила 10,99%, 1,5-летних - 11,30%, 2-летних - 12,09%, 3-летних - 12,30%, 5-летних - 12,59%.

В то же время от размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ привлекли € 8 млн. Средневзвешенная ставка доходности по ОВГЗ, номинированных в евро, составила 2,50% по 1-летним облигациям.

По итогам аукционов в бюджет привлечено 7 млрд 754 млн 209 тыс. 756,8 грн.

Напомним, в феврале портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в собственности нерезидентов составил 100,2 млн грн .

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