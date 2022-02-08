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Минфин продал облигации ОВГЗ на 2 млрд грн

8 февраля, 2022 вторник
18:29
Экономика минфин

8 февраля Министерство финансов продало на аукционе облигаций внутреннего госзайма на 2 096 млн в эквиваленте

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Как известно, инвесторам предложили гривневые ценные бумаги со сроком обращения 3 месяца, 1 год, 1,5 года, 2 года, 3 года и 5 лет, а также – долларовые со сроком обращения 2 года.

При этом средневзвешенная доходность 3-месячных ОВГЗ составила 11,50% - от их продажи привлекли 1,634 млрд грн, удовлетворив все 28 заявок.

Средневзвешенная доходность годовых ОВГЗ – 11,93% (+3 б.п.) – привлекли 23 млн грн, удовлетворены 14 из 16 заявок.

Средневзвешенная доходность полуторалетних облигаций – 12% (+10 б.п.) – удовлетворили все 11 заявок, привлекая 23 млн грн.

Кроме того, от продажи 2-летних ценных бумаг привлекли 69 млн грн: доходность 13%, удовлетворены все 10 заявок.

Средневзвешенная доходность 3-летних ОВГЗ – 12,95%, удовлетворили 2 заявки и привлекли 1 млн грн.

От продажи 5-летних ценных бумаг привлекли 2 млн грн (доходность 13,25%, удовлетворена 1 заявка).

От продажи 2-летних долаоровых ОВГЗ – привлекли 12,3 млн долл., доходность – 3,9%.

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