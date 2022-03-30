Минфин предлагает начать продавать военные облигации гражданам стран ЕС и США
Министерство финансов работает над расширением круга иностранных покупателей военных облигаций за счет граждан стран ЕС и США
Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко, пишет Интерфакс-Украина.
"Мы работаем с Комиссией по ценным бумагам США над тем, чтобы они в кратчайшие сроки позволили неквалифицированным инвесторам, физлицам – американским гражданам покупать наши военные облигации", - сказал глава Минфина.
Сейчас ценные бумаги могут покупать в США только профессиональные инвесторы, в то время как министерство стремится расширить круг потенциальных покупателей военных облигаций за счет граждан США.
Также Минфин работает с европейским регулятором, чтобы упростить приобретение таких облигаций для граждан стран ЕС.
- Напомним, военные облигации купили 3 тыс. граждан и представителей бизнеса.
- Офис президента призывает международный бизнес покупать военные облигации Украины.
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