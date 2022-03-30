Минфин предлагает начать продавать военные облигации гражданам стран ЕС и США

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко, пишет Интерфакс-Украина.

"Мы работаем с Комиссией по ценным бумагам США над тем, чтобы они в кратчайшие сроки позволили неквалифицированным инвесторам, физлицам – американским гражданам покупать наши военные облигации", - сказал глава Минфина.



Сейчас ценные бумаги могут покупать в США только профессиональные инвесторы, в то время как министерство стремится расширить круг потенциальных покупателей военных облигаций за счет граждан США.



Также Минфин работает с европейским регулятором, чтобы упростить приобретение таких облигаций для граждан стран ЕС.