Минфин погасил последний выпуск еврооблигаций под гарантии США на $1 млрд
Министерство финансов погасило последний выпуск облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ) под гарантии США на $1 млрд
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
Согласно сообщению, Минфин погасил третий и последний выпуск ОВГЗ под гарантию США. Общая сумма платежа составила более $1 млрд, в том числе $1 млрд - погашение еврооблигаций и $7,35 - процентных платежей.
"Это последний из трех выпусков еврооблигаций под гарантию США, осуществленных в 2014-2016 годах по ставке менее 2% годовых, первый из которых был погашен в мае 2019 года, а второй - в мае 2020 года", - отметили в пресс-службе.
В пресс-службе напомнили, что выпуск ОВГЗ под гарантию США номинальной стоимостью $1 млрд был осуществлен в 2016 году с процентной ставкой 1,471% в год.
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