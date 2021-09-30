Минфин погасил последний выпуск еврооблигаций под гарантии США на $1 млрд

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.



Согласно сообщению, Минфин погасил третий и последний выпуск ОВГЗ под гарантию США. Общая сумма платежа составила более $1 млрд, в том числе $1 млрд - погашение еврооблигаций и $7,35 - процентных платежей.



"Это последний из трех выпусков еврооблигаций под гарантию США, осуществленных в 2014-2016 годах по ставке менее 2% годовых, первый из которых был погашен в мае 2019 года, а второй - в мае 2020 года", - отметили в пресс-службе.



В пресс-службе напомнили, что выпуск ОВГЗ под гарантию США номинальной стоимостью $1 млрд был осуществлен в 2016 году с процентной ставкой 1,471% в год.

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