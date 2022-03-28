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Минфин объявил очередной аукцион по продаже военных облигаций на 29 марта

28 мартa, 2022 понедельник
14:39
Экономика минфин

Приобрести военные облигации на аукционе 29 марта сроком на полгода и 1,3 года можно через банки-дилеры и лицензированные брокеры, минимальная сумма инвестиции - 1 тыс. грн

Об этом сообщило Министерство финансов в пресс-релизе.

"Завтра, 29 марта, состоятся аукционы по продаже военных облигаций. Привлеченные средства будут направлены на обеспечение проведения приоритетных расходов госбюджета Украины в условиях военного состояния", – говорится в сообщении.

Минфин будет предлагать ценные бумаги сроком на полгода и 1,3 года.

От 1 000 грн инвестировать в военные облигации можно через следующие банки-первичные дилеры: Укргазбанк (можно также через мобильное приложение), Укрэксимбанк , Альфа-Банк, ПУМБ (имеется возможность инвестирования в ОВГЗ через мобильное приложение, отменены комиссии хранителя и брокера), банк "Южный" (для военных облигаций открытие счета в ценных бумагах будет стоить 1 грн, выполнение учетных операций с ценными бумагами (зачисление) – 1 грн).

Также с минимальной суммой инвестиций в 1 тыс. грн можно приобрести военные облигации у лицензированных брокеров: ICU (предлагает упрощенную процедуру открытия счета и приобретение бумаг в несколько кликов), " Универ Капитал" (без комиссии броэкра, можно приобрести бумаги через мобильное приложение Wotan) , " Дрегон Капитал" ( без торговых и депозитарных комиссий, без подтверждения источника происхождения средств, по упрощенной регистрации новых клиентов), а также "БТС Брокер" (для физических лиц комиссии отсутствуют, есть возможность приобрести облигации через мобильное приложение).


Напомним, офис президента призывает международный бизнес покупать военные облигации Украины.
 



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война с Россией
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