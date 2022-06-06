Минфин не повысил доходность военных облигаций, несмотря на стремительное повышение учетной ставки НБУ
Министерство финансов оставило неизменной доходность военных облигаций и объяснило такой шаг тем, что это инструмент поддержки бюджета, а не заработка
Об этом сообщило Министерство финансов в релизе.
"Завтра, 7 июня 2022 года, Министерство финансов проведет очередной аукцион по размещению военных ОВГЗ", – говорится в сообщении.
Как и раньше, Минфин будет предлагать к продаже ценные бумаги на три месяца со ставкой доходности 9,5%, на шесть месяцев – с доходностью 10%, и на полтора года – с доходностью 11,5% годовых, отмечается в релизе.
При этом рынок ожидал аукциона повышения ставок доходности, поскольку неделей ранее Национальный банк резко поднял учетную ставку с 10% до 25% годовых.
"Военные облигации – это, в первую очередь, инструмент поддержки государственного бюджета в период полномасштабного вторжения РФ, а не инструмент для максимизации дохода от инвестиционной деятельности, поэтому ставки по военным ОВГЗ остаются фиксированными", – пояснило министерство.
Напомним, 2 июня НБУ изменил оборотную ставку впервые со времен полномасштабного вторжения России.
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