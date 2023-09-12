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OPINION

Минфин не доволен укреплением гривны. Почему?

Евгений Дубогрыз
12 сентября, 2023 вторник
14:00
Мнение

Ибо в бюджете, который формировался в совершенно иных условиях, заложены другие показатели

Гривна укрепляется, и это беспокоит министра финансов. О чем он и сказал на публичном мероприятии, и журналисты, не будь глупы, процитировали. "Нас беспокоит укрепление гривны. У нас нет никаких фундаментальных факторов для этого. Это минус, о котором мы общаемся с НБУ и МВФ. Это минус для экспортеров На следующий год предполагаем курс 41,4 грн/$1".

На первый взгляд, получается даже несколько абсурдно – потому что тот же НБУ, например, поддержку курсовой стабильности называет одним из своих достижений. Как минимум, в контексте понижения инфляции. Или проще: то, чем НБУ гордится, что наличный и карточный курс не особо отклоняются от официального, фиксированного, то для минфина плохо, и головная боль.

Но это на первый взгляд абсурдно, а на самом деле достаточно понятно. Потому что у минфина бюджет (тот, что государственный, потому что просто бюджет-смета у него тоже есть, но это другое), а в бюджете прогнозный курс на этот год стоит 42.2 грн за доллар, и если курс меньше, то это грозит невыполнением бюджета и, как бы это сказать, потенциальным "атата" по известному месту министру. Так как международная помощь и кредиты, которые составляют достаточно много от бюджета, по курсу 42.2 это одна сумма в гривне, а по курсу 36.6 это уже сумма другая.

И если бюджет не будет выполнен в гривне, потому что он же в гривне, то никто там не будет разбираться, почему, как и что изменилось. Не исполнено, и все, ищем виновного, строго наказываем. Как это у нас принято.

Поэтому, да, для минфина курс, близкий к официальному, и отсутствие сейчас оснований поднимать официальный, это проблема.

Это называется конфликтом интересов. Когда для НБУ важна курсовая стабильность, чтобы не было множественных курсов или хотя бы их было меньше. Для минфина важно, чтобы курс был ближе к заложенному в прогноз, желательно даже немного выше. Это при нынешних условиях; в других и этот конфликт интересов может выглядеть иначе, и его может не быть вообще.

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Почему 42.2? Кроме того, что это ответ на общий вопрос жизни, вселенной и всего такого плюс ноль-два. Потому что это планировали осенью прошлого года. Когда была другая картина мира, другие финансовая ситуация, другие вводные, все еще неопределенность по поводу международной поддержки. Тогда еще ни соглашения с ЕС не было, ни соглашения с МВФ. А еще тогда достаточно активно уже стреляли по гражданской инфраструктуре.

В общем, тогда и 50 и 60 казались реальными прогнозами по курсу, при тогдашних вводных и реальности. Сошлись – и я сам это тогда называл оптимизмом в квадрате – на 42.2. Затем ситуация изменилась в нашу пользу, по крайней мере, по деньгам, появилось и соглашение с ЕС по макрофинпомощи, и соглашение с МВФ, и другая помощь, и все остальное положительное. Прогнозные цифры между тем в бюджете остались.

Здесь, кстати, немного даже смешно выходит – чем лучше минфин и НБУ работали над соглашениями с партнерами, тем быстрее и больше денег к нам поступает, тем сильнее гривна, тем больше вероятности для министра получить на орехи за невыполнение бюджета, потому что курс лучше, чем планировалось в прошлом году. Смешно для всех, кроме министра.

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Это та история, когда мы говорим о бюджетном планировании – которое, безусловно, нужно – то часто забываем, что входные данные и ситуация с войной, с финансами, со всем остальным меняется иногда довольно быстро. Оно просто становится неактуальным, и к тому же привязываться не очень разумно. То, что казалось хорошим и точным прогнозом год назад, сейчас нереалистично; скорее всего, и то, что у нас сейчас с курсом, госфинансами, через год будем считать чем-то снова нереальным.

Нет, среднесрочная планировка, конечно, нужна, но это не самоцель, потому что невозможно точно все спрогнозировать, и имеет смысл менять прогнозы и ориентиры, ориентируясь на ситуацию, на реалии.

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Об авторе. Евгений Дубогрыз, финансовый эксперт

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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