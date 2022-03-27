Минфин направит 6 млрд грн образовательных субвенций в поддержку громад во время войны

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Решение принято для недопущения финансовых нарушений и поддержки громад Украины в условиях военного положения", – говорится в сообщении.

По информации Государственной казначейской службы, на 1 февраля на счетах местных бюджетов было аккумулировано 5,6 млрд грн неиспользованных остатков средств образовательной субвенции, а также субвенции на предоставление государственной поддержки лицам с особыми образовательными потребностями – 204 млн гривен.

В то же время по состоянию на 1 января в местных бюджетах остатки образовательной субвенции уже составляли 7 млрд грн, а субвенции на оказание государственной поддержки лицам с особыми образовательными потребностями – 213 млн гривен.

"Сейчас у нас в приоритете защита суверенитета Украины на фоне полномасштабного вторжения России. Поэтому почти 6 млрд грн остатков образовательной субвенции, которые были накоплены на счетах местных бюджетов по состоянию на 01.01.2022, могут быть использованы для защиты территориальной обороны, удовлетворения продовольственных потребностей, эвакуации населения с опасных территорий в безопасные места и их обустройство", – заявил заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

Напомним, Верховная Рада издала законопроект, согласно которому налоги на импорт товаров во время войны отменяются.

Добавим, украинское правительство приняло постановление, регламентирующее, что цена на "премиальное топливо" не может более чем на 5% превышать цены обычного.