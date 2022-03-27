Минфин направит 6 млрд грн образовательных субвенций в поддержку громад во время войны
Правительство приняло постановление, которым внесло изменения в порядки и условия предоставления образовательной субвенции и субвенции в поддержку лиц с особыми образовательными потребностями
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
"Решение принято для недопущения финансовых нарушений и поддержки громад Украины в условиях военного положения", – говорится в сообщении.
По информации Государственной казначейской службы, на 1 февраля на счетах местных бюджетов было аккумулировано 5,6 млрд грн неиспользованных остатков средств образовательной субвенции, а также субвенции на предоставление государственной поддержки лицам с особыми образовательными потребностями – 204 млн гривен.
В то же время по состоянию на 1 января в местных бюджетах остатки образовательной субвенции уже составляли 7 млрд грн, а субвенции на оказание государственной поддержки лицам с особыми образовательными потребностями – 213 млн гривен.
"Сейчас у нас в приоритете защита суверенитета Украины на фоне полномасштабного вторжения России. Поэтому почти 6 млрд грн остатков образовательной субвенции, которые были накоплены на счетах местных бюджетов по состоянию на 01.01.2022, могут быть использованы для защиты территориальной обороны, удовлетворения продовольственных потребностей, эвакуации населения с опасных территорий в безопасные места и их обустройство", – заявил заместитель министра финансов Роман Ермоличев.
- Напомним, Верховная Рада издала законопроект, согласно которому налоги на импорт товаров во время войны отменяются.
- Добавим, украинское правительство приняло постановление, регламентирующее, что цена на "премиальное топливо" не может более чем на 5% превышать цены обычного.
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