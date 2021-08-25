Минфин может представить законопроект о налогообложении доходов сомнительного происхождения до конца года

Об этом министр финансов сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" .



"О косвенных методах мы пока не говорим, поскольку только начали разрабатывать законопроект", - цитирует агентство слова Марченко.



Министр отметил, что это документ может появиться до конца 2021 года.



"Мы сторонники именно этой модели. Это вопрос дискуссионный. Многие не поддерживает косвенных методов определения доходов, боятся фискального давления, еще чего-то. Для меня это нормальная история - когда налоговая может оценить после декларирования прироста состояние любого", - пояснил Марченко.



Он также отметил, что внедрение косвенных методов выявления доходов было основным условием Международного валютного фонда (МВФ) относительно старта системы добровольного декларирования доходов.



Марченко добавил, что МВФ имеет замечания по закону о добровольном декларировании, в частности о порядке его применения. Основным условием МВФ является также применение косвенных методов контроля.

Напомним, ранее в Министерстве финансов пояснили , как взимать с украинцев налог с доходов сомнительного происхождения.