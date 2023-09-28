Минфин хочет забрать у местных бюджетов 94 млрд грн НДФЛ с зарплат военных. Что это значит

Эти средства вместо местных предлагается направить в государственный бюджет. Цена вопроса – почти 94 млрд грн. Разбираемся, в чем соль.

О чем пойдет речь:

Почему НДФЛ так важен для местных бюджетов

Что предлагает правительство местным бюджетам

Сколько потеряют регионы

Минфин перенаправляет эти средства, потому что не хватает денег на войну с Россией?

Почему НДФЛ так важен для местных бюджетов?

Налог на доходы физлиц (НДФЛ) был в свое время важным игроком в реформе децентрализации, которую Украина провела после Революции Достоинства.

Ставка этого налога - 18%. Условно говоря, уплаченный с вашей зарплаты НДФЛ продолжает пополнять три источника: местный бюджет громады, где зарегистрирован ваш работодатель, областной и государственный бюджеты. Причем громаде поступает 64%, области – 15%, а в госбюджет направляется 21%.

Именно таким образом задумывалось стимулировать города, поселки и села, развивать благоприятные условия для бизнеса. Хотя это не единственный источник наполнения местных бюджетов, есть еще местные налоги, дотации, НДФЛ для них является главным поставщиком средств. Но сейчас громаде получить свои 65% от НДФЛ военных зарплат интереснее, чем с налогов с зарплат, которые платит бизнес.

"Суть направления части налоговых поступлений в местные бюджеты состоит в том, чтобы стимулировать громады содействовать развитию деловой активности на местах. В случае же с "военным" НДФЛ это привело к распространению злоупотреблений, когда подразделения сил обороны "торговались" с местными властями за условия регистрации у них" , - говорит Юрий Гайдай, старший экономист Центра экономической стратегии, в комментарии "Еспресо".

Юрий Гайдай,

старший экономист Центра экономической стратегии

Фото: фейсбук-страница Юрия Гайдая

За отдельными исключениями расходы местных громад на поддержку обороны были очень незначительными — в пределах 20 млрд грн с начала года. Это соответствует расходам государства на оборону за четыре дня, добавляет он. Что предлагает правительство местным бюджетам?

В нынешних условиях большинство расходов на оборону страны финансируется из налоговых поступлений. Средства, предоставляемые Украине международными партнерами, обычно покрывают другие расходы, например социальные.

"Наши Силы безопасности и обороны нуждаются в большем ресурсе" , - подчеркнул в своем сообщении в телеграме премьер-министр Денис Шмыгаль.

Часть этого ресурса предлагается обеспечить через перенаправление НДФЛ с денежного обеспечения военных и правоохранителей из местных бюджетов в государственный. Правительство предлагает направить средства в специальный фонд, из которого будут финансировать производство отечественных дронов, вооружения и боеприпасов.

За время полномасштабного вторжения доходы местных бюджетов от военного НДФЛ выросли в 8 раз.

"За 2023 год прогнозируемая сумма составит более 96 млрд грн. В то время как в 2021 году — около 12 млрд грн. Рост происходит исключительно потому, что государство увеличивает расходы на сектор обороны и зарплаты военных", – пояснил Шмыгаль.

Недофинансированными местные бюджеты не останутся, уверяет Минфин. Ведь остается механизм дотаций, которые даже в нынешних условиях поступают ритмично.

"Правительство предусмотрело на следующий год, кроме базовой дотации выравнивания, еще 33,4 млрд грн дополнительной дотации местным бюджетам. Эти средства должны быть направлены на то, чтобы дополнительно подтянуть поступления громад, которые потеряют больше всего, по крайней мере, до показателей 2021 года", - отмечает Юрий Гайдай.

Также в местных бюджетах останется реверсная дотация – часть "избытка" относительно средних поступлений НДФЛ на одного жителя, которую более богатые громады направляли на поддержку беднейших через госбюджет для выравнивания, объясняет эксперт.

Митинг за новое перераспределение налогов между местным и центральным бюджетами в Киеве

23 сентября 2023 года

Фото: телеграм-канал депутата Киевсовета

Ксении Семеновой

Кроме того, министерство кивает в сторону остатков на счетах местных органов власти. На начало сентября этого года громады держали на счетах 201,8 млрд грн, тогда как ожидаемые в 2024 году поступления в местные бюджеты от НДФЛ без налога с военных зарплат составляют 237 млрд грн.

"Более 200 млрд грн, накопленных с превышения доходов над расходами, и это существенная "подушка"" , – считает Гайдай.

При этом главы территориальных громад предпочитают держать средства на текущих счетах, а не инвестировать в военные ОВГЗ. В портфеле военных облигаций по состоянию на 20 сентября только 0,2% принадлежало местным громадам.

Сколько потеряют регионы

Потенциальные потери бюджета каждой громады будут зависеть от того, какую долю в ее поступлениях занимал НДФЛ с зарплат военных и правоохранителей.

Скажем, за семь месяцев этого года этот налог принес 172,4 млрд грн, и это почти 67% всех доходов общего фонда местных бюджетов. Это больше по сравнению с таким же периодом 2022 года почти на четверть (23,6%). Фактически это произошло за счет того же НДФЛ с зарплат военных, объясняет председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

С НДФЛ "кормятся" и областные бюджеты. Так, во Львовской области прогнозируют проседание доходов общего фонда областного бюджета в случае, если Верховная Рада примет это изменение, на 7,7 млрд грн. Это четверть.

Когда мы говорим о местных бюджетах, нужно помнить, что, в отличие от государственного бюджета, их много и ситуация у них очень разная, отмечает в комментарии "Еспресо" Юлия Маркуц , руководитель Центра анализа публичных финансов и публичного управления Киевской школы экономики.

“Если обобщенно – для кого-то из громад это будут высокие риски, для кого-то незначительные, а кто вообще не заметит, – объясняет она. – При этом из тех бюджетов, для которых риски существенные, есть такие, которые и раньше существенно зависели от "военного" НДФЛ, поскольку там размещались воинские части. Такие громады не просто откатятся на довоенные правила, а зайдут в минус по динамике доходов по сравнению даже с 2021-м" , - говорит Маркуц.

При надлежащем распределении дополнительной дотации для наиболее уязвимых громад критических последствий не будет, убежден Юрий Гайдай.

Минфин перенаправляет эти средства, потому что не хватает денег на войну с Россией?

Когда только прозвучала идея переместить часть НДФЛ из местных в госбюджет, в голову пришло первое, что планируется покрыть бюджет Минобороны, в котором уже сейчас не хватает средств на выплату денежного довольствия военнослужащим, говорит Юлия Маркуц. Однако в проекте госбюджета-2024 было определено, что эти средства пойдут на производство дронов и боеприпасов через спецфонд.

Фото: Дрон и военный. Иллюстративное фото: Михаил Федоров/Telegram

"Вероятнее всего, это было сделано, чтобы найти золотую середину между потребностью закрывать расходы на армию (в том числе ее техническое оснащение) и репутационными рисками после скандалов с закупками Минобороны. Возможно, стоило бы этими средствами закрыть потребности выплат военным (более того, существующий механизм этих выплат предусматривает возмещение военным НДФЛ из того же госбюджета, то есть по факту это двойные расходы). Но хотелось бы верить, что такое решение согласовывалось с военным командованием потому, возможно, такое направление использования более целесообразно на их взгляд", - говорит Маркуц.

У правительства едва хватает собственных поступлений, чтобы профинансировать расходы на оборону. На этом фоне продление накопления местными бюджетами на счетах десятков миллиардов ежемесячно выглядит неоправданным, отмечают в ЦЭС.

"Если изменения будут приняты, у местных бюджетов все равно будет оставаться профицит, да и ресурс на точечную поддержку армии на местах, в рамках собственных полномочий, – отмечает Гайдай. – Но общее финансирование армии в условиях ограниченного ресурса должно быть централизованным, не распыляться, чтобы соответствовать стратегии и приоритетным потребностям фронта .

Недавно проект бюджета на 2024 год Кабмин только представил в парламенте. Теперь мяч на поле народных депутатов.