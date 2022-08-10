Минфин и профильный комитет Рады проводят бессистемную политику, – нардеп Разумков

Об этом в эфире Еспресо рассказал народный депутат Украины Дмитрий Разумков.

"В экономике сегодня делаются или планируются бессмысленные шаги. Например, 10% на обменные операции для импортных товаров. Сначала убираются вообще любые пошлины на ввозимые в страну товары. Далее начали возвращать. Теперь есть около 5-7 тыс. человек, купившие недорогие машины и в большинстве своем потерявшие свое имущество из-за российской агрессии. Они хотели привезти машины по льготным условиям и не смогли этого сделать, потому что доигрались до того, что 1 июля отменили эти условия, и люди находятся в подвешенном состоянии. Они машины купили, а растаможить по условиям, которые им дало государство, не успели", - сказал он.

По словам Разумкова, в Раде лежат законы, позволяющие исправить эту проблему.

"В рамках приватизации, которую бессмысленно проголосовала Верховная Рада, всем рассказывали, что это будет малая приватизация, а она завершилась тем, что уже есть планы по портам и другим крупным объектам на осень. Рассказывали, что приватизация позволит сюда прийти инвесторам, которые начнут возрождать предприятия. Такими идиотскими решениями, как введение дополнительного налога на обменные операции, ограничиваем количество инвесторов, которые и так не готовы во время войны сюда заходить. Мы делаем так, что не зайдет ни один. Эти предприятия будут покупать, только чтобы снова распилить. Это абсолютно бессмысленная, асистемная политика, которая сегодня проводится и профильным комитетом, и Министерством финансов", - подытожил нардеп.