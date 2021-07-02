Минфин: госбюджет Украины за шесть месяцев сведен с дефицитом 50 млрд грн, план поступлений перевыполнен

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.



Согласно сообщению, за январь - июнь 2021 года государственный бюджет выполнен с дефицитом в размере 50,4 млрд грн, в том числе общий фонд - с дефицитом в сумме 49,8 млн грн, при росписи общего фонда отчетного периода в сумме 118,9 млрд грн.



В частности, в общий фонд государственного бюджета за первое полугодие 2021 года поступило 505,9 млрд грн, что на 5% больше росписи отчетного периода. По платежам, сумму которых контролирует Государственная налоговая служба, поступления составили 291 млрд грн, что обеспечило перевыполнение росписи на 6,2%. По платежам Государственной таможенной службы перевыполнение составило 4,8%, или 8 млрд грн.



В июне 2021 года в общий фонд государственного бюджета поступило 84,9 млрд грн. Таким образом, месячная роспись была перевыполнена на 7%. По платежам от ГНС поступления составили 50,8 млрд грн, что обеспечило перевыполнение росписи на 6,1%, а от таможенных платежей - 31,3 млрд грн с перевыполнением месячной росписи на 9,4%.



Отмечается, что поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в Пенсионный фонд и фонды социального страхования в I полугодии 2021 года составили 165 млрд грн, что на 7 млрд грн превысило плановые показатели ГНС на соответствующий период. Из указанной суммы 32,2 млрд грн поступило в июне.



В пресс-службе добавили, что расходы в первом полугодии по общему фонду госбюджета составили 558,4 млрд грн, или 92,6% от росписи отчетного периода. Финансирование социальных расходов, расходов на оборону, на обслуживание долга и субвенции и дотации местным бюджетам осуществлялось в полном объеме в соответствии с росписью на основании платежных поручений.



Фактические государственные займы, по информации ведомства, в январе - июне составили 257,8 млрд грн, или 76,6% от запланированных на этот период. Отмечается, что от размещения Облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на финансирование государственного бюджета привлечено 211,4 млрд грн, в частности, в иностранной валюте - 59,7 млрд грн. Из внешних источников за этот период было привлечено 46,4 млрд грн.



По данным Минфина, платежи по погашению государственного долга за январь - июнь 2021 года составили 231 млрд грн, то есть 100% от плана. Платежи по обслуживанию за этот период составили 74 млрд грн, или 94,5% от плана.

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