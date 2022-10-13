Минфин Германии: Украина может рассчитывать на финподдержку G7 во время войны
Лидеры стран "Большой семерки" будут продолжать оказывать финансовую поддержку Украине во время войны, а восстановление нашего государства будет общей задачей международных финансовых институтов
Об этом заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер на пресс-конференции в Вашингтоне.
"Лидеры состоятельных стран Большой семи (G7) заверили украинских официальных лиц, что они будут продолжать оказывать финансовую поддержку во время войны", - сказал он.
По словам Линднера, восстановление Украины потребует совместных усилий международных финансовых институций, G7 и США.
- 12 октября минобороны Германии сообщило, что в ближайшие несколько недель Украина получит дополнительные реактивные системы залпового огня MARS II и артиллерийские установки PzH 2000.
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