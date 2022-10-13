Об этом заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер на пресс-конференции в Вашингтоне.

"Лидеры состоятельных стран Большой семи (G7) заверили украинских официальных лиц, что они будут продолжать оказывать финансовую поддержку во время войны", - сказал он.

По словам Линднера, восстановление Украины потребует совместных усилий международных финансовых институций, G7 и США.

12 октября минобороны Германии сообщило, что в ближайшие несколько недель Украина получит дополнительные реактивные системы залпового огня MARS II и артиллерийские установки PzH 2000.

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