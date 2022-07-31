Об этом пишет немецкая газета Bild am Sonntag .

Министр финансов Германии Кристиан Линднер в интервью BamS призвал прекратить производство электроэнергии с использованием газа, который может закончиться в стране из-за сокращения поставок Россией.

"Мы должны работать над тем, чтобы избежать энергетического кризиса в дополнение к газовому. Газ больше не должен использоваться для производства электроэнергии, как это до сих пор происходит", - сказал Линднер в интервью BamS.

По мнению Линднера, у немецкого правительства есть полномочия запретить использовать газ для производства электроэнергии.

"Министр экономики Роберт Габек имеет законные полномочия запретить использование газа в производстве электроэнергии, требуя, чтобы "безопасные и экологически чистые атомные станции" Германии продолжали работать до 2024 года, если это будет необходимо", - сказал он.

Однако, как пишет BamS, на эти слова министра финансов Габек ответил, что полный запрет использования газа в производстве электроэнергии приведет к кризису электроэнергии и отключениям.

"Некоторым электростанциям для работы требуется газ, и они играют ключевую роль в поддержке электрической сети Германии. Но прилагаются усилия, чтобы заменить использование газа для производства электроэнергии, где это возможно", - сказал министр экономики Роберт Габек.

Как пишет BamS, Германия очень зависит от российского газа, а Газпром сократил поставки через "Северный поток - 1" до 20% от максимальной мощности.

"Берлин обвинил Россию в использовании поводов для сокращения газовых потоков в ответ на санкции, введенные западными правительствами за продолжающуюся уже шестой месяц войну Москвы с Украиной. Сокращение поставок подпитывает опасения, что Германии не хватит газа на зиму, что может иметь катастрофические последствия для промышленности и населения", – пишет BamS.

14 июня компания "Газпром" объявила , что может обеспечить транспортировку по газопроводу "Северный поток - 1" лишь 100 млн кубометров газа в сутки вместо обычных 167 млн кубометров, то есть уменьшает поставки природного газа на 40%. 15 июня российский монополист во второй раз сократил поставки. Прокачка газа "Северным потоком - 1" снизится до 67 млн куб. м, что составляет около 40%. В Германии назвали "политическим" решение Газпрома сократить поставки газа.

Россия приостановила поставки газа в Германию через "Северный поток - 1" до 21 июля из-за технического обслуживания газопровода.

25 июля российская компания "Газпром" объявила об остановке еще одного газотурбинного двигателя, в результате чего пропускная мощность газопровода уменьшится, а поставки газа в страны Европы сократятся вдвое.

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