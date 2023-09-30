Минфин Болгарии: РФ пытается сорвать переход на евро

Об этом пишет Bloomberg.

Фейковые новостные вебсайты, скоординированные атаки и политические партии с «очень тесными связями с Россией» стремятся подорвать доверие к евро в ходе кампании, пик которой пришелся на лето, заявил министр финансов Ассен Василев. Он добавил, что страна будет придерживаться своего плана обмена валют до 2025 года.

"Мы видели фейковые новости, мы видели российскую пропаганду", – сказал Васильев. "Россия будет пытаться остановить дальнейшую европейскую интеграцию в целом и попытается дестабилизировать какие-либо усилия в этом направлении со стороны любой страны".

Правительство беднейшей страны-члена ЕС хочет принять евро, чтобы повысить уровень жизни и углубить свою роль в процессе принятия решений блока после выполнения большинства формальных требований на протяжении многих лет. Но война России в Украине и энергетический кризис в Европе помогли спровоцировать всплеск инфляции — временно сбивая ее с пути выполнения критериев для вступления — и подпитали опасения, что единая валюта может повлечь за собой рост цен.

Евро также стал мишенью для пророссийских, популистских и ультраправых партий, получающих поддержку по всей Восточной Европе.

Болгарская пророссийская партия "Возрождение", которая поддерживает тезис Кремля и хочет, чтобы балканское государство вышло из НАТО, в этом году начала кампанию против усыновления и собрала сотни тысяч подписей в поддержку референдума на эту тему, которую парламент отклонил. Возрождение также организовало протесты против евро, где сторонники партии размахивали российскими флагами и скандировали антизападные лозунги.

На прошлой неделе Болгария выслала одного русского и двух белорусских священников по подозрению в шпионаже, временно закрыв русскую церковь в Софии. В ответ вызван посол Болгарии в Москве. Этот шаг стал вслед за беспрецедентной высылкой 70 дипломатов в прошлом году предыдущим правительством, в котором Васильев был министром финансов. Россия отрицает попытки повлиять на дела Болгарии.

Многочисленные исследования показали, что Болгария является одним из самых уязвимых членов ЕС, когда речь заходит о влиянии Москвы, что подтверждается длительными культурными и экономическими связями между двумя странами.

Несмотря на то, что львиная валюта Болгарии уже привязана к евро в рамках валютного совета, и монетарная политика внимательно следит за установленным Европейским центральным банком во Франкфурте.

И настроение, по словам Васильева, меняется. Инфляция уменьшается, а его правительство, вступившее в должность в июне, поддерживается большой проевропейской коалицией бывших соперников, которые объединились, чтобы положить конец многолетнему политическому кризису.

"Хотя здесь, вероятно, больше пророссийских настроений и гораздо больше российской пропаганды, болгары достаточно умны, чтобы знать, в чем их интересы", - сказал он. "Люди начинают видеть преимущества не только привязки к евро через валютный совет, который у нас есть, но и фактически хотят иметь евро".