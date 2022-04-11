Минфин анонсировал продажу военных облигаций и призвал украинцев поддержать государство инвестициями

Об этом Минфин сообщил в телеграмм-канале.



"Продолжаем проводить аукционы по размещению военных облигаций. Завтра, 12 апреля, состоится очередной аукцион. Если вы хотите внести свой вклад в победу над врагом, присоединяйтесь к инвестированию в военные ОВГЗ", – говорится в сообщении.



Как напомнило министерство на сайте, от 1 000 грн инвестировать в военные облигации можно через следующие банки–первичные дилеры: Укргазбанк (можно также через мобильное приложение), Укрэксимбанк , Альфа-Банк, ПУМБ (есть возможность инвестирования в ОВГЗ через мобильное приложение, отменены комиссии хранителя и брокера), банк "Пивденный" (для военных облигаций открытие счета в ценных бумагах будет стоить 1 грн, выполнение учетных операций с ценными бумагами (зачисление) – 1 грн).

Также с минимальной суммой инвестиций в 1 тыс. грн можно приобрести военные облигации у лицензированных брокеров: ICU (предлагает упрощенную процедуру открытия счета и приобретение бумаг в несколько кликов), "Универ Капитал" (без комиссии броэкра, можно приобрести бумаги через мобильное приложение Wotan) , " Дрегон Капитал" ( без торговых и депозитарных комиссий, без подтверждения источника происхождения средств, по упрощенной регистрации новых клиентов), а также "БТС Брокер" (для физических лиц комиссии отсутствуют, есть возможность приобрести облигации через мобильное приложение).