Минэнерго запустит новый формат платежек с информацией об энергоэффективности
Министерство энергетики внедрит новый формат платежек информации об энергетической эффективности
Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.
В пресс-службе отметили, что общий уровень энергоэффективности в государстве зависит от каждого потребителя энергии. Именно поэтому важно информирование всех граждан о текущем состоянии энергопотребления и возможности для более эффективного использования энергоресурсов.
По словам заместителя министра энергетики Юлии Подкоморной, для объективного информирования населения и эффективного внедрения инструментов государственной поддержки в сфере энергоэффективности предусматривается разработка нового формата платежки за коммунальные услуги.
"Она будет содержать подробную информацию относительно потребления, в частности со сравнением текущих показателей с прошлогодними, доступных энергоэффективных программ, качества услуг по поставке природного газа и электрической энергии", - цитирует пресс- служба слова Подкоморной.
Кроме того, отметили в пресс-службе, для снижения расходов из бюджета на содержание зданий органы государственной власти и местного самоуправления будут обязаны покупать энергоэффективное оборудование и брать в аренду или покупать только энергоэффективные помещения.
Законом также впервые вводится ответственность за нарушение законодательства в сфере обеспечения энергетической эффективности.
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