Минэнерго запустит новый формат платежек с информацией об энергоэффективности

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.



В пресс-службе отметили, что общий уровень энергоэффективности в государстве зависит от каждого потребителя энергии. Именно поэтому важно информирование всех граждан о текущем состоянии энергопотребления и возможности для более эффективного использования энергоресурсов.



По словам заместителя министра энергетики Юлии Подкоморной, для объективного информирования населения и эффективного внедрения инструментов государственной поддержки в сфере энергоэффективности предусматривается разработка нового формата платежки за коммунальные услуги.



"Она будет содержать подробную информацию относительно потребления, в частности со сравнением текущих показателей с прошлогодними, доступных энергоэффективных программ, качества услуг по поставке природного газа и электрической энергии", - цитирует пресс- служба слова Подкоморной.



Кроме того, отметили в пресс-службе, для снижения расходов из бюджета на содержание зданий органы государственной власти и местного самоуправления будут обязаны покупать энергоэффективное оборудование и брать в аренду или покупать только энергоэффективные помещения.

Законом также впервые вводится ответственность за нарушение законодательства в сфере обеспечения энергетической эффективности.