Минэнерго: Запасов нефтепродуктов в Украине достаточно, но увеличить не помешало бы
На рынке в Украине на сегодняшний день достаточно горючего, однако для минимизации всех военных рисков его нужно увеличить
Об этом сообщил заместитель министра энергетики Николай Колесник, передает Укринформ .
"На рынке у операторов сетей запаса горючего действительно сейчас в объеме до 30 дней, чего вполне достаточно для стабильной работы рынка. То есть топлива достаточно, но Минэнерго предлагает ввести европейский механизм, чтобы эта достаточность была постоянной", - отметил Колесник.
По его словам, внесенный в Верховную Раду законопроект №9024 призван минимизировать все риски нестабильной ситуации на рынке и недопустить дефицит, который был в прошлом году.
Европейским регламентом предусмотрено, что минимальный запас должен быть сформирован по принципу двух базисов: либо 90 дней импорта, либо 61 день внутреннего потребления.
- Ранее в СМИ сообщалось, что запасы нефтепродуктов на Украине находятся на критически низком уровне. Если в страну не будут поставлять горючее, то текущих запасов хватит ненадолго.
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