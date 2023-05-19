Минэнерго: Запасов нефтепродуктов в Украине достаточно, но увеличить не помешало бы

Об этом сообщил заместитель министра энергетики Николай Колесник, передает Укринформ .

"На рынке у операторов сетей запаса горючего действительно сейчас в объеме до 30 дней, чего вполне достаточно для стабильной работы рынка. То есть топлива достаточно, но Минэнерго предлагает ввести европейский механизм, чтобы эта достаточность была постоянной", - отметил Колесник.

По его словам, внесенный в Верховную Раду законопроект №9024 призван минимизировать все риски нестабильной ситуации на рынке и недопустить дефицит, который был в прошлом году.

Европейским регламентом предусмотрено, что минимальный запас должен быть сформирован по принципу двух базисов: либо 90 дней импорта, либо 61 день внутреннего потребления.