Минэнерго за два дня перечислило 800 млн грн на зарплату шахтерам

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго .



29 декабря 300 млн. грн. поступили на счета государственных угледобывающих предприятий.



"Это дополнительные средства, выделенные из резервного фонда Госбюджета", - говорится в сообщении.



30 декабря ГП "Укруголь" перечислило предприятиям 500 млн. грн.



"Соответствующие средства "Укруголь" предоставил Энергоатом как беспроцентную финансовую помощь с целью бесперебойного снабжения угольной продукции тепловой генерации", - говорится в сообщении.

25 декабря Министерство энергетики выделило на выплату зарплат шахтерам 92 млн. грн.

28 декабря Кабинет министров выделил из резервного фонда государственного бюджета 300 млн. грн на выплату зарплат шахтерам.