Минэнерго за два дня перечислило 800 млн грн на зарплату шахтерам
29 и 30 декабря 800 млн грн было перечислено государственным угледобывающим предприятиям на выплату зарплат
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго .
29 декабря 300 млн. грн. поступили на счета государственных угледобывающих предприятий.
"Это дополнительные средства, выделенные из резервного фонда Госбюджета", - говорится в сообщении.
30 декабря ГП "Укруголь" перечислило предприятиям 500 млн. грн.
"Соответствующие средства "Укруголь" предоставил Энергоатом как беспроцентную финансовую помощь с целью бесперебойного снабжения угольной продукции тепловой генерации", - говорится в сообщении.
- 25 декабря Министерство энергетики выделило на выплату зарплат шахтерам 92 млн. грн.
- 28 декабря Кабинет министров выделил из резервного фонда государственного бюджета 300 млн. грн на выплату зарплат шахтерам.
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