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Минэнерго за два дня перечислило 800 млн грн на зарплату шахтерам

30 декабря, 2021 четверг
22:09
Экономика

29 и 30 декабря 800 млн грн было перечислено государственным угледобывающим предприятиям на выплату зарплат

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго .

29 декабря 300 млн. грн. поступили на счета государственных угледобывающих предприятий.

"Это дополнительные средства, выделенные из резервного фонда Госбюджета", - говорится в сообщении.

30 декабря ГП "Укруголь" перечислило предприятиям 500 млн. грн.

"Соответствующие средства "Укруголь" предоставил Энергоатом как беспроцентную финансовую помощь с целью бесперебойного снабжения угольной продукции тепловой генерации", - говорится в сообщении.

  • 25 декабря Министерство энергетики выделило на выплату зарплат шахтерам 92 млн. грн.
  • 28 декабря Кабинет министров выделил из резервного фонда государственного бюджета 300 млн. грн на выплату зарплат шахтерам.

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