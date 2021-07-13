Минэнерго ввело временный "черный список" недобросовестных покупателей электроэнергии

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.



"За нарушение условий двусторонних договоров купли-продажи электроэнергии недобросовестных покупателей временно не будут допускать к следующим электронных аукционов на Украинской энергетической бирже (УЭБ)", - говорится в сообщении.



По словам первого заместителя министра энергетики Юрия Власенко, это решение ограничит махинации и побуждает участников рынка не прибегать к манипуляциям, а действовать по честным правилам.



"Это решение временное, до 1 сентября, но оно поможет в ближайшее время стабилизировать ситуацию на рынке электроэнергии", - цитирует пресс-служба слова Власенко.



Так, было согласовано изменения в Регламент организации и проведения электронного аукциона по продаже электрической энергии на УЭБ. Согласно им, продавец электроэнергии вправе инициировать внесение в "черный список" покупателя, который нарушил взятые на себя обязательства по двусторонним договором купли-продажи электроэнергии. Для этого продавец должен подать в УЭБ обоснованное заявление.



Отмечается, что исключительными критериям для такого заявления является не регистрация покупателем в системе управления рынками купленных объемов електроенерии, отсутствие своевременной оплаты со стороны покупателя, расторжение договора покупателем в одностороннем порядке.



"Как результат - недобросовестного покупателя не будут допускать к следующим аукционам по продаже електроенерии в течение шести месяцев", - пояснили в пресс-службе.



В то же время, добавили в ведомстве, если покупатель выполнил обязательства по договору, то его могут снова допустить к участию в торгах. Это также происходит по письменному заявлению продавца и приложенных к нему документов, подтверждающих факт урегулирования обстоятельств.



Кроме того, добавили в пресс-служба, до 1 сентября Минэнерго совместно с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг должна разработать системное решение для установки правил, предотвращать проявления нерыночной поведения участников рынка электроэнергии.

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