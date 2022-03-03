Минэнерго временно запретило экспорт газа из Украины
Министерство энергетики Украины в результате запретило участникам рынка экспортировать природный газ с таможенной территории нашего государства
Об этом сообщили в компании "Укртрансгаз", являющейся оператором газохранилищ Украины, передает Еспресо.TV.
"Экспорт газа из Украины временно запрещен. Министерство энергетики Украины запретило участникам рынка экспортировать природный газ из таможенной территории нашего государства", - отметили в компании.
Запрет на экспорт природного газа из таможенной территории Украины касается, в частности, газа, хранящегося в подземных хранилищах в режиме таможенного склада.
Ограничение введено приказом Минэнерго №99 от 3 марта 2022 г. в связи с проведением боевых действий на территории Украины.
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