Минэнерго: в течение февраля-марта в Украину доставят около 700 тыс. тонн угля
Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что в феврале-марте в Украину прибудут еще 8 судов с углем
Об этом он заявил во время брифинга, передает Укринформ .
"Уже зашло 15 судов с энергетическим углем. Еще планируется в феврале-марте дополнительно около 8 кораблей с углем, суммарно привезущих около 700 тыс. тонн", - сообщил министр.
Он добавил, что на складах ТЭС идет стабильное накопление угля. Сейчас там содержится 841 тыс. тонн угля, что позволяет абсолютно спокойно проходить отопительный сезон.
- Напомним, в декабре в Украину прибыли более 80 тыс. тонн угля из Австралии.
- Еще 88 тыс. тонн угля были доставлены из Колумбии.
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