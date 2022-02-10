Минэнерго: в течение февраля-марта в Украину доставят около 700 тыс. тонн угля

Об этом он заявил во время брифинга, передает Укринформ .



"Уже зашло 15 судов с энергетическим углем. Еще планируется в феврале-марте дополнительно около 8 кораблей с углем, суммарно привезущих около 700 тыс. тонн", - сообщил министр.



Он добавил, что на складах ТЭС идет стабильное накопление угля. Сейчас там содержится 841 тыс. тонн угля, что позволяет абсолютно спокойно проходить отопительный сезон.

Напомним, в декабре в Украину прибыли более 80 тыс. тонн угля из Австралии.

Еще 88 тыс. тонн угля были доставлены из Колумбии.

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