Минэнерго уволило директора госпредприятия "Оператор рынка" Сутченко, - Интерфакс-Украина

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в Минэнерго.



"Да, приказ министерства об увольнении есть", - сказал собеседник издания, отметив, что после получения прав на управление имущественным комплексом госпредприятия и изменения устава министерство получило право решать вопросы с назначением его руководства.



По данным источника, должно быть принято решение Кабинета министров об отмене распоряжения о назначении Сутченко.



Сутченко был назначен исполняющим обязанности директора ГП распоряжением правительства от 21 октября 2020 года. Перед этим в тот же день с должности уволили директора ГП Владимира Евдокимова.



До того как Сутченко стал руководителем "Оператора рынка", он был первым заместителем генерального директора ОП "Энергоатом-Трейдинг" (подразделение госпредприятия "Энергоатом"), а также работал начальником отдела финансово-экономического и нормативного сопровождения Энергоатома.



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