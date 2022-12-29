Минэнерго сообщило о повреждении электросетей: самая сложная ситуация – на западе Украины, Одесской и Киевской областях
В результате массированной ракетной атаки на Украину 29 декабря зафиксировано попадание в объекты критической инфраструктуры, поэтому возможны аварийные отключения света
Об этом сообщил глава Минэнерго Герман Галущенко.
По его словам, в результате массированной ракетной атаки на Украину 29 декабря "есть определенные повреждения объектов генерации и электросетей".
"По состоянию на 11:00 сложная ситуация на западе страны, Одесском и Киевском регионах. Так что будут происходить аварийные отключения света", - написал Галущенко и добавил, что энергетики уже возобновляют энергоснабжение.
- В Кривом Роге утром превентивно выключили электроэнергию, а критическую инфраструктуру перевели на генераторы.
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