Об этом сообщил глава Минэнерго Герман Галущенко.

По его словам, в результате массированной ракетной атаки на Украину 29 декабря "есть определенные повреждения объектов генерации и электросетей".

"По состоянию на 11:00 сложная ситуация на западе страны, Одесском и Киевском регионах. Так что будут происходить аварийные отключения света", - написал Галущенко и добавил, что энергетики уже возобновляют энергоснабжение.

В Кривом Роге утром превентивно выключили электроэнергию, а критическую инфраструктуру перевели на генераторы.

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