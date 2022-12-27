Минэнерго призвало мир ввести санкции против ядерной промышленности России
Минэнерго призвало G7 и ЕС ввести санкции против ядерной промышленности России и отказаться от ядерного топлива страны-спонсора терроризма
Об этом информируют на сайте Министерства энергетики Украины.
На встрече с руководителями дипломатических миссий Группы семи и Представительства ЕС в Киеве министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал сообщество ввести санкции против ядерной промышленности России и отказаться от российского ядерного топлива.
"Очень важно сегодня дать сигнал о готовности отказаться от него из-за конкретного периода времени. Это возможно. Другие производители могут увеличить объемы своего производства, чтобы заместить российское ядерное топливо", - сказал Галущенко.
Также Минэнерго проинформировало о ситуации с повреждениями инфраструктуры в результате обстрелов рашистов.
"Нужны мощные генераторы, которые, в частности, дают возможность обеспечивать стабильную добычу газа на украинских месторождениях. В перечне неотложных потребностей энергетических компаний также спецтехника и транспорт для проведения ремонтных работ на энергетических объектах", - пишут в пресс-службе.
Министр отметил нарушение захватчиками ядерной и радиационной безопасности на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции, назначение "руководства", которое работает без лицензий, нелегальное пребывание представителей Росатома и давление на украинский персонал.
Кроме того, участники рассматривали перспективу импорта электроэнергии в Украину из стран ЕС. Галущенко сказал, что существует ограничение для импорта на уровне 600 МВт днем и 700 МВт ночью, однако сейчас есть техническая возможность существенно увеличить этот объем.
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