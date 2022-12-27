Об этом информируют на сайте Министерства энергетики Украины.

На встрече с руководителями дипломатических миссий Группы семи и Представительства ЕС в Киеве министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал сообщество ввести санкции против ядерной промышленности России и отказаться от российского ядерного топлива.

"Очень важно сегодня дать сигнал о готовности отказаться от него из-за конкретного периода времени. Это возможно. Другие производители могут увеличить объемы своего производства, чтобы заместить российское ядерное топливо", - сказал Галущенко.

Также Минэнерго проинформировало о ситуации с повреждениями инфраструктуры в результате обстрелов рашистов.

"Нужны мощные генераторы, которые, в частности, дают возможность обеспечивать стабильную добычу газа на украинских месторождениях. В перечне неотложных потребностей энергетических компаний также спецтехника и транспорт для проведения ремонтных работ на энергетических объектах", - пишут в пресс-службе.

Министр отметил нарушение захватчиками ядерной и радиационной безопасности на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции, назначение "руководства", которое работает без лицензий, нелегальное пребывание представителей Росатома и давление на украинский персонал.

Кроме того, участники рассматривали перспективу импорта электроэнергии в Украину из стран ЕС. Галущенко сказал, что существует ограничение для импорта на уровне 600 МВт днем и 700 МВт ночью, однако сейчас есть техническая возможность существенно увеличить этот объем.

"Энергетическая компания Украины" в течение двух часов 28 ноября импортировала некоммерческие объемы электроэнергии из Румынии в тестовом режиме.

6 декабря в Росатоме заявили, что не передадут МАГАТЭ контроль над Запорожской АЭС, поскольку у организации якобы нет мандата на управление ядерными станциями.

Оккупанты угрожают уволить работников ЗАЭС, которые до 1 января не подпишут договор с Росатомом.

14 декабря российские оккупанты назначили новым "руководителем администрации" временно захваченного Энергодара Запорожской области работника Росатома.

16 декабря ЕС окончательно утвердил девятый пакет санкций против России.

В четверг, 22 декабря, США объявили о введении санкций против ряда российских компаний.

26 декабря глава Офиса президента подчеркнул , что в Украине одной из главных задач является введение санкций против Росатома.

По состоянию на 27 декабря дефицит мощности в энергосистеме уменьшился благодаря увеличению объемов производства электростанций, однако объем потребления продолжает расти.

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